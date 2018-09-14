Глава Росрыболовства рассказал о подписанных в рамках ВЭФ-2018 соглашениях

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с kp.ru рассказал о подписанных соглашениях в рамках Восточного экономического форума.

«Первое соглашение подписала одна из рыбодобывающих компаний. Это инвестпроект, реализуемый на территории опережающего развития «Надеждинская». Начнётся строительство крупного завода по переработке минтая», — заявил он.

Кроме того, по его словам, Росрыболовство заключило соглашение с Российской академией наук.

Речь идёт о координации действий по двум направлениям.

«Первое — совместное исследование в районе Антарктики. Наша отраслевая наука будет проводить оценку рыбопромысловых возможностей региона, а РАН — с точки зрения изучения водных ресурсов Антарктики», — пояснил он.

Второе направление — исследование глубоководных запасов. Глава Росрыболовства назвал это очень перспективной задачей.

Ранее сообщалось, что стала известна программа Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.