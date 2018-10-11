Глазьев оценил процесс дедолларизации российской экономики

Советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил процесс дедолларизации российской экономики.

«По мере ухудшения положения США в торговой войне с Китаем антироссийские санкции будут нарастать и приобретать тотальный характер. Прежде всего они охватят сферу использования доллара», — заявил он.

По его словам, ответ на американскую санкционную войну нужно организовать в первую очередь на валютно-финансовом направлении.

Например, речь идёт о принятии мер по дедолларизации отечественной экономики, устранению зависимости от доллара во взаимной торговле и совместной инвестиционной деятельности с государствами ЕАЭС, ШОС, БРИКС, вытеснению доллара из Евразии как токсичной валюты, пояснил Глазьев.

Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации российской экономики не может быть краткосрочным. Он также отметил, что всё больше стран ищут возможности минимизировать зависимость от доллара США.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют.