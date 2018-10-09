Новак рассказал о влиянии твитов Трампа на мировой рынок нефти
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- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам форума «Российская энергетическая неделя».
«Те эмоциональные всплески, высказывания, твиты, которые идут со стороны руководства США, вносят сумятицу в рынок. И в принципе, рынок не понимает, как действовать, что ожидается в будущем. Например, вот та цена, которая на сегодняшний день формируется на рынке, на мой взгляд, несколько завышена относительно той, если бы не было этих эмоциональных всплесков», — сказал он.
Ранее Трамп неоднократно критиковал ОПЕК. В частности, в сентябре и в июле на своей странице в Twitter он призывал организацию снизить цены на нефть и газ.
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.