Трамп выразил недовольство деятельностью ОПЕК

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится деятельность Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом он сказал на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Трамп выразил недовольство деятельностью ОПЕК
  • Reuters

«ОПЕК и страны — члены ОПЕК, как всегда, обворовывают остальной мир. Мне это не нравится и никому не должно нравиться», — сказал он. 

По его словам, США защищают многие из стран — членов ОПЕК, но эти государства «потом пользуются этим, вводя... высокие цены на нефть» для Соединённых Штатов.

«Мы хотим, чтобы они прекратили повышать цены. Мы хотим, чтобы они начали снижать цены. И они теперь должны внести свой существенный вклад в военную защиту», — заявил американский президент.

В июле Трамп призвал ОПЕК снизить цены на газ.

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