В Греции заявили о «фанатично настроенных» против российского газа странах ЕС

Короткая ссылка
В Евросоюзе есть страны, которые «настроены фанатично» против энергетического снабжения из России. Об этом в интервью RT заявил специальный советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис.
В Греции заявили о «фанатично настроенных» против российского газа странах ЕС
  • © turkstream.info

«Есть страны, которые настроены очень фанатично против энергетического снабжения из России. Мы знаем, какие страны. Они предпочитают снабжаться... допустим, из других источников, в том числе из других стран», — сказал он.

Веланис отметил, что сжиженный газ на 30% дороже, чем российский.

«Поэтому тут вопрос рынка. Если страны настолько богаты, пусть покупают сжиженный газ. Мы будем и сжиженный газ покупать, и из всех источников, но при условии, что это будет выгодно для экономики. Это однозначно. Не должны допускать политику впереди экономики, чтобы политика не занималась протекционизмом в отношении некоторых выгодных проектов», — добавил Веланис.

Таким образом, он ответил на вопрос о возможном сопротивлении внутри ЕС планам продления «Турецкого потока» в Европу.

Ранее Веланис заявил, что никто не имеет права мешать реализации «Северного потока — 2». 

В середине сентября президент России Владимир Путин допустил, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.

Позднее в Венгрии потребовали от Брюсселя не мешать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку». 

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить