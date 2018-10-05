В Греции заявили о «фанатично настроенных» против российского газа странах ЕС

В Евросоюзе есть страны, которые «настроены фанатично» против энергетического снабжения из России. Об этом в интервью RT заявил специальный советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис.

«Есть страны, которые настроены очень фанатично против энергетического снабжения из России. Мы знаем, какие страны. Они предпочитают снабжаться... допустим, из других источников, в том числе из других стран», — сказал он.

Веланис отметил, что сжиженный газ на 30% дороже, чем российский.

«Поэтому тут вопрос рынка. Если страны настолько богаты, пусть покупают сжиженный газ. Мы будем и сжиженный газ покупать, и из всех источников, но при условии, что это будет выгодно для экономики. Это однозначно. Не должны допускать политику впереди экономики, чтобы политика не занималась протекционизмом в отношении некоторых выгодных проектов», — добавил Веланис.

Таким образом, он ответил на вопрос о возможном сопротивлении внутри ЕС планам продления «Турецкого потока» в Европу.

Ранее Веланис заявил, что никто не имеет права мешать реализации «Северного потока — 2».

В середине сентября президент России Владимир Путин допустил, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.

Позднее в Венгрии потребовали от Брюсселя не мешать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.