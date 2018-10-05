В Греции заявили, что никто не вправе мешать «Северному потоку — 2»

Никто не имеет права мешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью RT специальный советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис.

Он выразил надежду на то, что вскоре в Грецию поступит российский газ «и дальше пойдёт по Европе».

«Но все признают, что это вопрос и общеевропейской политики, энергетической политики Европейского союза», — сказал он.

По мнению Веланиса, в настоящее время наблюдается, что ЕС «с пониманием относится к потребностям стран по российскому газу».

«Как, например, по «Северному потоку — 2». Мы видим, что газопровод, как было заявлено всеми сторонами (на форуме «Российская энергетическая неделя». — RT), что в принципе никто не имеет права помешать этому «Северному потоку». Потому что потребности Европейского союза вырастут ещё на 100 млрд кубов газа», — указал советник премьера Греции.

Ранее российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что «Северный поток — 2» связан с увеличением потребления энергии в Европе.

В середине сентября в Минэнерго США заявили о планах ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.