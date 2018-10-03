МИД Венгрии призвал Брюссель не мешать Европе получать газ по «Турецкому потоку»

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Венгрия требует от Брюсселя не мешать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку», заявил глава МИД страны Петер Сийярто на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
МИД Венгрии призвал Брюссель не мешать Европе получать газ по «Турецкому потоку»
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«И так как Западная Европа по северному маршруту сможет покупать газ, мы, Центральная Европа, тоже требуем это право для себя. Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колёса, чтобы мы с юга получили такую возможность. Как Западная Европа получит с севера новый маршрут, так мы хотим получить его с юга», — сказал он.

Сийярто отметил, что Венгрия не хочет, чтобы Брюссель бойкотировал поставку газа в Центральную Европу через Балканы.

RT вёл прямую трансляцию.

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