МИД Венгрии призвал Брюссель не мешать Европе получать газ по «Турецкому потоку»

Венгрия требует от Брюсселя не мешать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку», заявил глава МИД страны Петер Сийярто на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«И так как Западная Европа по северному маршруту сможет покупать газ, мы, Центральная Европа, тоже требуем это право для себя. Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колёса, чтобы мы с юга получили такую возможность. Как Западная Европа получит с севера новый маршрут, так мы хотим получить его с юга», — сказал он.

Сийярто отметил, что Венгрия не хочет, чтобы Брюссель бойкотировал поставку газа в Центральную Европу через Балканы.

RT вёл прямую трансляцию.