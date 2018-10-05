Силуанов не исключил директивных решений о переходе госкомпаний на рублёвые расчёты

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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство не исключает директивных решений о переходе госкомпаний на рублёвые расчёты. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Силуанов не исключил директивных решений о переходе госкомпаний на рублёвые расчёты
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Будем через решения директивные, с одной стороны, поскольку государство является акционером своего рода государственных компаний, с другой стороны, через стимулирующие меры воздействовать для того, чтобы всё больше и больше расчётов было именно в недолларовом сегменте», — заявил он.

При этом он добавил, что меры правительства России по стимулированию расчётов в нацвалютах не коснутся валютных счетов граждан.

«Я сразу оговорюсь, что ни в коем случае мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах банков. Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчётам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать хождение доллара», — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации российской экономики не может быть краткосрочным.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы дедолларизации в России.

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