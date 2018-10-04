Эксперт оценил последствия отказа мировых держав от доллара

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Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФАН оценил последствия отказа мировых держав от доллара.
Эксперт оценил последствия отказа мировых держав от доллара
  • ©pixabay.com

«Рубикон в психологическом смысле пройден. Начались дискуссии, и не только в одной отдельной стране, а в различных регионах мира», — сказал он.

По его словам, ещё пять лет назад такие разговоры казались фантастикой, и важно, что теперь этот вопрос стал обсуждаться на уровне психологии мировых элит.

Как отметил Блохин, очень важно, что скепсис в отношении доллара появляется не только, например, у России, Китая и Турции, но и в Евросоюзе.

Если европейские страны примут реальные меры, то будет нанесён удар по американской экономике, прогнозирует эксперт.

«Мощь США основана на том, что доллар является международной валютной единицей», — пояснил он.

Кроме того, добавил Блохин, отказ мировых сил от американской валюты может усугубить внутренние проблемы в Соединённых Штатах.

Ранее замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют.

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