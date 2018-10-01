США более чем вдвое увеличили экспорт газа в первом полугодии 2018 года

Соединённые Штаты более чем вдвое увеличили экспорт природного газа в первом полугодии 2018 года по сравнению с годом ранее. Об этом говорится на сайте Минэнерго США.

Отмечается, что с января по июнь 2018 года чистый экспорт природного газа из США в среднем составлял 0,87 миллиарда кубических футов в день (24,6 миллиона кубометров), что «более чем в два раза превышает средний чистый экспорт на протяжении 2017 года».

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил отношение Вашингтона к ситуации с российским газом в Европе.

В начале августа сообщалось, что импорт сжиженного природного газа из США в ЕС за 2016—2017 годы вырос в два раза. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.