США более чем вдвое увеличили экспорт газа в первом полугодии 2018 года

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Соединённые Штаты более чем вдвое увеличили экспорт природного газа в первом полугодии 2018 года по сравнению с годом ранее. Об этом говорится на сайте Минэнерго США.
США более чем вдвое увеличили экспорт газа в первом полугодии 2018 года
  • © Hinrich Bäsemann
  • globallookpress.com

Отмечается, что с января по июнь 2018 года чистый экспорт природного газа из США в среднем составлял 0,87 миллиарда кубических футов в день (24,6 миллиона кубометров), что «более чем в два раза превышает средний чистый экспорт на протяжении 2017 года».

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил отношение Вашингтона к ситуации с российским газом в Европе.

В начале августа сообщалось, что импорт сжиженного природного газа из США в ЕС за 2016—2017 годы вырос в два раза. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

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