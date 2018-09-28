ЦБ назвал признаки мошенничества с операциями по картам
- РИА Новости
В первую очередь, как отмечается, это совпадение данных о получателе перевода с данными базы регулятора о случаях и попытках хищений.
Вторым признаком является совпадении параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными устройства из базы.
Также называется несовпадение характера, параметра, объёма, места совершения операции или устройства с данными об обычных для клиента транзакциях.
26 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий банкам временно блокировать сомнительные операции по картам.
Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2018 года доля безналичных платежей в России составит порядка 55%.
За последние три года показатель практически удвоился.