ЦБ назвал признаки мошенничества с операциями по картам

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Центральный банк России назвал признаки операций, которые должны быть приостановлены из-за того, что могут проводиться без согласия клиента.
ЦБ назвал признаки мошенничества с операциями по картам
  • РИА Новости

В первую очередь, как отмечается, это совпадение данных о получателе перевода с данными базы регулятора о случаях и попытках хищений.

Вторым признаком является совпадении параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными устройства из базы.

Также называется несовпадение характера, параметра, объёма, места совершения операции или устройства с данными об обычных для клиента транзакциях.

26 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий банкам временно блокировать сомнительные операции по картам.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2018 года доля безналичных платежей в России составит порядка 55%.

За последние три года показатель практически удвоился.

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