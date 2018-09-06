СМИ: В России могут ограничить возможности банков по блокировке счетов клиентов

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В России могут ограничить возможности банков по блокировке счетов клиентов, заподозренных в реализации серых схем, сообщает газета «Известия».
СМИ: В России могут ограничить возможности банков по блокировке счетов клиентов
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Путина разрабатывает Министерство финансов.

На данный момент банки вправе заблокировать счёт клиента, руководствуясь собственными внутренними правилами идентификации серых операций.

Как заявили в пресс-службе Центробанка, регулятор подготовил свои предложения по данному вопросу и направил их в Минфин.

Ранее СМИ сообщали, что банки в России могут потерять возможность снижать ставки по займам.

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