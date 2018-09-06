СМИ: В России могут ограничить возможности банков по блокировке счетов клиентов
- РИА Новости
Соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Путина разрабатывает Министерство финансов.
На данный момент банки вправе заблокировать счёт клиента, руководствуясь собственными внутренними правилами идентификации серых операций.
Как заявили в пресс-службе Центробанка, регулятор подготовил свои предложения по данному вопросу и направил их в Минфин.
Ранее СМИ сообщали, что банки в России могут потерять возможность снижать ставки по займам.