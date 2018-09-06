СМИ: В России могут ограничить возможности банков по блокировке счетов клиентов

В России могут ограничить возможности банков по блокировке счетов клиентов, заподозренных в реализации серых схем, сообщает газета «Известия».

Соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Путина разрабатывает Министерство финансов.

На данный момент банки вправе заблокировать счёт клиента, руководствуясь собственными внутренними правилами идентификации серых операций.

Как заявили в пресс-службе Центробанка, регулятор подготовил свои предложения по данному вопросу и направил их в Минфин.

Ранее СМИ сообщали, что банки в России могут потерять возможность снижать ставки по займам.