В России вступил в силу закон, позволяющий банкам временно блокировать карты

В России вступил в силу закон, который позволяет банкам временно блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до двух рабочих дней, сообщают «Известия».

Изменения затрагивают законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке» и «О национальной платежной системе».

Основная задача новых мер — обеспечить клиентам отечественных банков (и физическим, и юридическим лицам) дополнительную защиту от кибермошенничества.

Теперь финансовые организации обязаны следить за операциями по картам и по умолчанию блокировать кажущиеся им сомнительными. Банк должен сразу связаться с клиентом, проинформировать о произошедшем и попросить подтвердить совершение операции. В случае подтверждения блокировку сразу снимут. Если связаться с держателем карты не удастся, блокировку снимут и средства переведут, но через два рабочих дня.

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с НСН отметил, что нововведения положительно отразятся на работе банков, помогут повышению комфорта пользователей банковских услуг.

«Расходы банков не должны вырасти, наоборот, это позволит банкам их сократить», — отметил он.

Кроме того, эксперт рассказал, что существуют определённые инструменты, которые могут быть использованы банками для определения и блокировки сомнительных транзакций.

«К сомнительным операциям могут быть отнесены покупки, которые не являются свойственными клиенту банка, выбиваются из паттерна (стандарта поведения человека)», — пояснил Мехтиев.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить возможности банков по блокировке счетов клиентов.