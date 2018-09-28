На Ростовской АЭС в эксплуатацию ввели новый энергоблок
- РИА Новости
Отмечается, что соответствующий приказ подписал генеральный директор концерна Андрей Петров на основании полученного разрешения госкорпорации «Росатом».
«Пуск энергоблока №4 позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего южного региона России... Каждая третья лампочка в регионе будет гореть от самой южной из российских атомных станций», — говорится в тексте.
В начале февраля сообщалось, что российский лидер Владимир Путин дал старт работе нового энергоблока №4 Ростовской АЭС.