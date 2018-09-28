На Ростовской АЭС в эксплуатацию ввели новый энергоблок

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На Ростовской АЭС в пятницу, 28 сентября, в промышленную эксплуатацию ввели новый энергоблок №4. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
На Ростовской АЭС в эксплуатацию ввели новый энергоблок
  • РИА Новости

Отмечается, что соответствующий приказ подписал генеральный директор концерна Андрей Петров на основании полученного разрешения госкорпорации «Росатом».  

«Пуск энергоблока №4 позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего южного региона России... Каждая третья лампочка в регионе будет гореть от самой южной из российских атомных станций», — говорится в тексте.

В начале февраля сообщалось, что российский лидер Владимир Путин дал старт работе нового энергоблока №4 Ростовской АЭС.

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