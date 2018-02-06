На Ленинградской АЭС-2 состоялся пуск реактора энергоблока №1

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На новой российской Ленинградской АЭС-2 состоялся пуск реактора энергоблока №1.

Об этом сообщается на сайте Ленинградской АЭС.

«6 февраля 2018 года реакторная установка нового сверхмощного энергоблока №1 поколения «3+» Ленинградской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ, менее 1%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в реакторе началась управляемая цепная реакция деления.

«Аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность реактора», — отмечается в сообщении.

1 февраля российский лидер Владимир Путин дал старт работе нового энергоблока №4 Ростовской АЭС.

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