Путин дал старт работе нового энергоблока Ростовской АЭС
Российский лидер Владимир Путин дал старт работе нового энергоблока №4 Ростовской АЭС.
Как передаёт РИА Новости, президент находится в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, где и принял участие в видеоконференции по случаю пуска энергоблока.
29 декабря 2017 года концерн «Росэнергоатом» сообщил об успешном запуске ядерного реактора четвёртого энергоблока на Ростовской АЭС.
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