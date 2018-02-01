Путин дал старт работе нового энергоблока Ростовской АЭС

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Российский лидер Владимир Путин дал старт работе нового энергоблока №4 Ростовской АЭС.

Как передаёт РИА Новости, президент находится в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, где и принял участие в видеоконференции по случаю пуска энергоблока.

29 декабря 2017 года концерн «Росэнергоатом» сообщил об успешном запуске ядерного реактора четвёртого энергоблока на Ростовской АЭС. 

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