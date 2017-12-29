На Ростовской АЭС запустили реактор нового энергоблока

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Концерн «Росэнергоатом» заявил об успешном запуске ядерного реактора нового, четвёртого энергоблока на Ростовской АЭС. Об этом заявили в пресс-службе концерна.

«29 декабря 2017 года в 16:24 на энергоблоке №4 Ростовской АЭС завершена операция по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты провели физический пуск четвёртого энергоблока Ростовской АЭС.

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