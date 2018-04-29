В России началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2

В России в воскресенье, 29 апреля, началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

«29 апреля 2018 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, «началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт».

Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции.

В начале февраля сообщалось, что российский лидер Владимир Путин дал старт работе нового энергоблока №4 Ростовской АЭС.