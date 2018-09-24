Эксперт прокомментировал реакцию США на рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США считают угрозой благосостоянию американских фермеров рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России.

По словам эксперта, издание The Wall Street Journal занимается «алармизмом», но сложно сказать, в каких целях.

Он отметил, что нужно учитывать, что американские фермеры в основном поставляют зерно твёрдых сортов и высшей градации качества мягких сортов, а в российском рекордном урожае на внешний рынок в основном отбиралось кормовое зерно.

«Что касается закрытия сельхозпредприятий, то на американском рынке и вообще в конкурентом пространстве, как и в любой большой экономике, всё время идёт открытие и закрытие предприятий», — заявил эксперт.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН оценил реакцию США.