Эксперт прокомментировал реакцию США на рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России

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Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США считают угрозой благосостоянию американских фермеров рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России.
Эксперт прокомментировал реакцию США на рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По словам эксперта, издание The Wall Street Journal занимается «алармизмом», но сложно сказать, в каких целях.

Он отметил, что нужно учитывать, что американские фермеры в основном поставляют зерно твёрдых сортов и высшей градации качества мягких сортов, а в российском рекордном урожае на внешний рынок в основном отбиралось кормовое зерно.

«Что касается закрытия сельхозпредприятий, то на американском рынке и вообще в конкурентом пространстве, как и в любой большой экономике, всё время идёт открытие и закрытие предприятий», — заявил эксперт.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН оценил реакцию США.

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