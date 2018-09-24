В Зерновом союзе оценили реакцию США на рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о том, что в США считают угрозой благосостоянию американских фермеров рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России.

«Мы уже давно стали мировым поставщиком, достаточно долго занимаем первое место по поставкам пшеницы», — заявил он.

По его словам, в этом году катастрофической ситуации для американских фермеров нет, так как в России урожай меньше, чем в прошлом году.

«По темпам отгрузок мы опережаем прошлый сезон, но по объёмам поставок на внешний рынок вряд ли сможем перебить», — пояснил он.

Со своей стороны, политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН сказал, что в США растёт промышленность, есть экономический прогресс — это является итогом новой политики защиты своего производителя, в основном от китайского экспорта товаров.

«Но ответные меры Китая даром не проходят. Китай не только огромный промышленный гигант, но и огромный рынок сбыта», — отметил он.

Как добавил эксперт, этот рынок и теряют американские производители сельскохозяйственной продукции.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут объяснил реакцию США на рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России.