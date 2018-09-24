Эксперт объяснил реакцию США на рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России

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Полина Полетаева
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США считают угрозой благосостоянию американских фермеров рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России.
Эксперт объяснил реакцию США на рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Американская пшеничная ассоциация в этом году прекратила работу в России, так как показатель импорта был крайне мал. То, что американским фермерам хочется, чтобы рынок был свободен и они торговали лучше, вполне объяснимо. Это нормальное явление, конкурентов никто не любит», — сказал он.

Эксперт отметил, что на активный рост экспорта российского зерна повлиял рост производства и урожайности.

«Россия два последних года была номером один по экспорту пшеницы в мире, а в пятёрке мы уже много лет. Российская Федерация — очень крупный производитель пшеницы и один из самых крупных экспортёров в мире… Рост производства зерна, рост урожайности зерна стал результатом активного экспорта. Появился дополнительный канал сбыта, который приносит большие деньги сельскому хозяйству и национальной экономике», — заявил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в США считают, что рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России являются угрозой благосостоянию американских фермеров.

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