ЦБ объяснил повышенную волатильность на финрынке России в августе

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Центробанк назвал факторы повышенной волатильности на финрынке России в августе. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков».
ЦБ объяснил повышенную волатильность на финрынке России в августе
  • РИА Новости

«Факторами повышенной волатильности стали усиление оттока капитала с формирующихся рынков (emerging market economies, EME) под влиянием ухудшения ситуации в Турции и Аргентине, а также публикация в США серии законопроектов об антироссийских санкциях», — отмечается в документе.

При этом подчёркивается, что показатели финансовой устойчивости России находятся на безопасном уровне.

14 сентября Центральный банк России решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца этого года. По мнению регулятора, такие меры смогут ограничить курсовую волатильность.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что курс рубля достаточно недооценён из-за санкций и нестабильности на развивающихся рынках.

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил ситуацию на российских финансовых рынках.

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