ЦБ России решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке

Центральный банк России решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца этого года. Об это заявили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ надеются, что такие меры смогут ограничить курсовую волатильность.

«В сложившихся условиях принятое Банком России решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила ограничит курсовую волатильность и её влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы», — сообщается в пресс-релизе.

12 сентября глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин объяснил, что ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из страны.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что курс рубля достаточно недооценён из-за санкций и нестабильности на развивающихся рынках.