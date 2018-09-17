Силуанов не дал прогноза по курсу рубля, назвав его стабильным

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Глава Минфина России Антон Силуанов не дал прогноза по курсу рубля, назвав его стабильным, сообщает РИА Новости.
Силуанов не дал прогноза по курсу рубля, назвав его стабильным
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

«Прогноз на курс, вы же знаете, не даём», — ответил Силуанов журналистам на вопрос о курсе рубля.

«Стабильный», — добавил министр.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ведомстве не исключают снижения курса доллара до 63—64 рублей к концу года, но возврат на этот уровень может и затянуться.

Также Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля

Кроме того, глава Минэкономразвития рассказал о сроках выхода темпов роста экономики России на 3%. По его словам, это может произойти к 2021—2022 году.

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