ЦБ повысил прогноз по росту ВВП России на 2020 год

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил среднесрочный прогноз по росту внутреннего валового продукта России на 2020 год с 1,5—2% до 1,8—2,3%.

По её словам, в Банке России уточнили среднесрочный прогноз, приняв во внимание заявленные структурные и налогово-бюджетные меры и изменение внешних условий.

Она отметила, что темпы роста ВВП в следующем году ожидаются в пределах 1,2—1,7%.

По оценкам ЦБ, повышение НДС окажет лишь небольшое сдерживающее влияние на темпы роста экономики при учёте того, что дополнительные налоговые доходы планируется использовать в 2019 году для поддержки экономического роста.

«Прогноз темпов прироста ВВП в 2020 году повышен до 1,8—2,3%», — сообщила Набиуллина.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.