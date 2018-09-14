ЦБ повысил прогноз по росту ВВП России на 2020 год
- РИА Новости
По её словам, в Банке России уточнили среднесрочный прогноз, приняв во внимание заявленные структурные и налогово-бюджетные меры и изменение внешних условий.
Она отметила, что темпы роста ВВП в следующем году ожидаются в пределах 1,2—1,7%.
По оценкам ЦБ, повышение НДС окажет лишь небольшое сдерживающее влияние на темпы роста экономики при учёте того, что дополнительные налоговые доходы планируется использовать в 2019 году для поддержки экономического роста.
«Прогноз темпов прироста ВВП в 2020 году повышен до 1,8—2,3%», — сообщила Набиуллина.