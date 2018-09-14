Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 14 сентября 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращение годовой инфляции к 4% происходит быстрее, чем ожидалось ранее.

Ранее совет управляющих Европейского центрального банка в ходе заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.

В начале сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит появление факторов в пользу повышения ключевой ставки, однако решение будет приниматься советом директоров. По её словам, фиксируется повышенная волатильность на финансовых рынках в мире, что связано с внешними факторами.

Заместитель первого проректора по академическим вопросам РЭШ профессор финансов Олег Шибанов в беседе с ФАН оценил возможности Банка России на валютном рынке.