В ЦБ увидели факторы в пользу повышения ключевой ставки

ЦБ видит появление факторов в пользу повышения ключевой ставки, однако решение будет приниматься советом директоров, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, в настоящее время существует «не много факторов, которые бы говорили за снижение ставки», передаёт ТАСС.

«Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки», — заявила она в ходе пресс-конференции.

Как отметила Набиуллина, фиксируется повышенная волатильность на финансовых рынках в мире, что связано с внешними факторами.

Она подчеркнула, что это будет учтено при принятии решения.

«Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», — добавила она.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

В конце июля Набиуллина заявила, что ЦБ видит возможность для дальнейшего снижения ипотечной ставки.