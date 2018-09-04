В ЦБ увидели факторы в пользу повышения ключевой ставки

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ЦБ видит появление факторов в пользу повышения ключевой ставки, однако решение будет приниматься советом директоров, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ЦБ увидели факторы в пользу повышения ключевой ставки
  • РИА Новости

По её словам, в настоящее время существует «не много факторов, которые бы говорили за снижение ставки», передаёт ТАСС.

«Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки», — заявила она в ходе пресс-конференции.

Как отметила Набиуллина, фиксируется повышенная волатильность на финансовых рынках в мире, что связано с внешними факторами. 

Она подчеркнула, что это будет учтено при принятии решения.

«Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», — добавила она.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. 

В конце июля Набиуллина заявила, что ЦБ видит возможность для дальнейшего снижения ипотечной ставки.

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