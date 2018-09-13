ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.
- globallookpress.com
Monetary policy decisions https://t.co/wZD2vKs9RC— European Central Bank (@ecb) 13 сентября 2018 г.
Отмечается, что ставка по депозитам сохранена на уровне -0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.
Ранее Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.
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