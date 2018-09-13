ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
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Отмечается, что ставка по депозитам сохранена на уровне -0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Ранее Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.

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