Россия обратится в Верховный суд Англии по долгу Украины
- РИА Новости
«Мы обратимся в Верховный суд Англии и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение», — сказал он.
По его словам, вынесенное 14 сентября решение на некоторое время откладывает окончательное постановление по урегулированию спора между Россией и Украиной.
Ранее Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на $3 млрд. По словам Силуанова, суд не поддержал три из четырёх доводов украинской стороны в споре с Россией
Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.
В сентябре 2017 года стало известно, что Россия получила от Украины частичную компенсацию своих расходов, которые понесла в рамках подготовки к судебному иску о долге на сумму $3 млрд. Об этом сообщил российский Минфин. Сумма издержек составила £1,16 млн.