Россия обратится в Верховный суд Англии по долгу Украины

Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной по долгу на $3 млрд, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Мы обратимся в Верховный суд Англии и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение», — сказал он.

По его словам, вынесенное 14 сентября решение на некоторое время откладывает окончательное постановление по урегулированию спора между Россией и Украиной.

Ранее Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на $3 млрд. По словам Силуанова, суд не поддержал три из четырёх доводов украинской стороны в споре с Россией

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.

В сентябре 2017 года стало известно, что Россия получила от Украины частичную компенсацию своих расходов, которые понесла в рамках подготовки к судебному иску о долге на сумму $3 млрд. Об этом сообщил российский Минфин. Сумма издержек составила £1,16 млн.