Россия ведёт переговоры с Facebook относительно продвижения товаров через Instagram

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Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков рассказал, что Москва обсуждает с американской компанией Facebook продвижение и продажу отечественной продукции, в том числе в сфере моды, через Instagram.

«В наших обсуждениях с компанией Facebook, которой принадлежит Instagram, самая интересная тема — это продвижение отечественных производителей через систему продаж. Сегодня на рынке моды основные продажи идут через Instagram, это огромная торговая платформа», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как уточнил спецпред в преддверии Восточного экономического форума, данная тема является перспективной, поэтому научиться работать с такого рода платформами — необходимо.

Ранее газета «Известия» передавала, что в рамках ВЭФ состоится благотворительный аукцион в поддержку проектов по защите исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока.

В августе были опубликованы деловая и культурная программы форума.

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