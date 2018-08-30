Объявлена спортивная программа ВЭФ-2018

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Объявлена спортивная программа IV Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года, передаёт газета «Известия».
Объявлена спортивная программа ВЭФ-2018
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков заявил, что спортивная площадка получит восточное звучание и объединит «популярные в Азиатско-Тихоокеанском регионе олимпийские и неолимпийские виды спорта».

Центральным событием назван Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет. Он проходит под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Соревнования запланированы на 12 сентября. В них примут участие сборные России, Монголии, Китая, Японии и Южной Кореи.

Кроме того, с 11 по 13 сентября будет проходить Кубок Министерства экономического развития России по игре в го.

Программа также включает три регаты.

Ранее были опубликованы деловая и культурная программы ВЭФ-2018.

Также портал Nation News сообщал о датах проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.

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