Орешкин рассказал анекдот про Леонида Брежнева, комментируя курс рубля

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, комментируя ситуацию с рублём, рассказал анекдот про Леонида Брежнева.
Орешкин рассказал анекдот про Леонида Брежнева, комментируя курс рубля
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Да, есть текущая волатильность. Я не скажу, что рубль — одна из самых слабых валют. Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришёл вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублём — пятый из шести валют», — цитирует ТАСС министра.

Об этом он сказал, выступая на Московском финансовом форуме.

Орешкин обратил внимание на текущую ситуацию с турецкой лирой, аргентинским песо, бразильским реалом. По его словам, в этих странах проблемы носят структурный характер.

При этом он отметил, что в Минэкономразвития не видят долгосрочных причин для ослабления курса рубля.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития повысило прогноз по среднему курсу доллара до 61,6 рубля в 2018 году и до 63,9 рубля в 2019 году.

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил ситуацию на российских финансовых рынках.

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