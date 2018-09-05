Минэкономразвития повысило прогноз по среднему курсу доллара в 2018 году до 61,6 рубля

Минэкономразвития повысило прогноз по среднему курсу доллара до 61,6 рубля в 2018 году и до 63,9 рубля в 2019 году. Об этом говорится в докладе ведомства «Картина экономики» за август.

«Во второй половине августа произошло заметное ослабление рубля (в начале сентября курс рубля к доллару США был примерно на 8% выше, чем в начале августа). В этих условиях Минэкономразвития России пересмотрело прогноз курса рубля к доллару США на период до конца 2018 года и первое полугодие 2019 года в сторону ослабления», — сообщается в докладе.

В ведомстве отметили, что прогноз курса рубля на 2020—2024 годы не менялся, так как, по их данным, фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне- и долгосрочном периоде существенно не изменятся.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует средний курс доллара США в 2018 году на уровне 60 рублей.

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил ситуацию на российских финансовых рынках.