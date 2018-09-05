Минфин намерен увеличить ежедневный объём закупок валюты до 21,3 млрд рублей
- РИА Новости
«Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21,3 млрд рублей», — сообщается на сайте ведомства.
Как пишет «Газета.Ru», совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 426,9 млрд рублей.
В период с 7 августа по 6 сентября Минфин закупал на внутреннем рынке валюту на 16,7 млрд рублей в день.
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил ситуацию на российских финансовых рынках.