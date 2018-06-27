В Совфеде прокомментировали намерение Дании задержать реализацию «Северного потока — 2»

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал слова премьер-министра Дании Ларса Люкке Расмуссена о намерении задержать строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Соединённые Штаты оказали колоссальное давление на Европу, и, как мы видим, самым слабым звеном оказалась Дания, которая является верным американским вассалом. Остальные европейские страны всё-таки думают о европейских ценностях, думают о своей независимости, думают о своих гражданах», — цитирует ФАН сенатора.

По его словам, намерения Дании могут ухудшить положение самих европейцев.

«Соединённые Штаты пытаются чужими руками вытеснить сильного конкурента и не допустить качественный и дешёвый российский газ на европейский рынок. Вашингтон добивается того, чтобы европейцы покупали дорогой и не очень качественный американский газ. Конечно, в первую очередь это выгодно американцам с экономической точки зрения», — заявил он.

Ранее Расмуссен заявил, что Дания намерена задержать строительство «Северного потока — 2».

В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию вокруг «Северного потока — 2».