В Совфеде прокомментировали намерение Дании задержать реализацию «Северного потока — 2»
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«Соединённые Штаты оказали колоссальное давление на Европу, и, как мы видим, самым слабым звеном оказалась Дания, которая является верным американским вассалом. Остальные европейские страны всё-таки думают о европейских ценностях, думают о своей независимости, думают о своих гражданах», — цитирует ФАН сенатора.
По его словам, намерения Дании могут ухудшить положение самих европейцев.
«Соединённые Штаты пытаются чужими руками вытеснить сильного конкурента и не допустить качественный и дешёвый российский газ на европейский рынок. Вашингтон добивается того, чтобы европейцы покупали дорогой и не очень качественный американский газ. Конечно, в первую очередь это выгодно американцам с экономической точки зрения», — заявил он.
Ранее Расмуссен заявил, что Дания намерена задержать строительство «Северного потока — 2».
В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию вокруг «Северного потока — 2».