Эксперт прокомментировал намерение Дании задержать реализацию «Северного потока — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT слова премьер-министр Дании Ларса Люкке Расмуссена, который заявил о намерении задержать строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Дания обязана действовать в рамках процедуры, которая прописана, известна. В течение первого полугодия 2018 года даёт либо разрешение, либо отказ. Если выдают отказ, то обязаны его мотивировать. Они получали в мае 2017 года заявку от «Газпрома» на прокладку газопровода, должны рассмотреть, вредит ли он окружающей среде или нет. «Северный поток — 2» идёт по такому же маршруту, как и «Северный поток», который много лет работает, никаких нарушений не зафиксировано. Когда строили «Северный поток», «Газпром» запрашивал у каждой страны: а где построить в вашей акватории? Все давали рекомендации, и «Газпром» подавал заявку на «Северный поток — 2» ровно по тем же рекомендациям, которые давала Дания», — отметил Юшков.

При этом эксперт отметил, что даже если Дания откажется выдать разрешение, то проект всё равно будет реализован.

«Датчане в июле 2017 года приняли закон после встречи с главой госдепа о том, что подобные заявки будут рассматривать не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения неких национальных интересов. Но это приняли в июле, а заявка пришла в мае. Если они откажут «Газпрому» на этом основании, то он может подать в суд. Кроме того, Дания не безальтернативный маршрут. Если датчане дают отказ, «Газпром» начинает строить в обход их акватории. Это не критично для проекта, может привести к небольшому удорожанию его и возможному сдвигу сроков, но «Газпром» пока заявляет о том, что введёт к началу 2020 года проект в эксплуатацию», — заключил Юшков.

Ранее премьер Дании заявил, что страна планирует задержать строительство «Северного потока — 2».