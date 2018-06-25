В украинском правительстве спрогнозировали уровень роста экономики страны в 2019 году

В правительстве Украины рассказали, насколько должна вырасти экономика страны в 2019 году.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра экономического развития Степана Кубива.

«Бюджет на 2019 год, который сейчас готовит МЭРТ, предусматривает стабильность, рост нашей экономики. Когда мы говорим о росте от 3—4,5%, то необходимость, которую мы хотим реализовать, — 5—7%. Для этого мы сейчас вместе с депутатами... провели технологическое заседание по определению приоритетов, определению макропоказателей, основных базовых цифр», — указал он.

Он уточнил, что бюджет страны будет подан до 15 сентября 2018 года.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил данное заявление Нацбанка.