В украинском правительстве спрогнозировали уровень роста экономики страны в 2019 году

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В правительстве Украины рассказали, насколько должна вырасти экономика страны в 2019 году.
В украинском правительстве спрогнозировали уровень роста экономики страны в 2019 году
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра экономического развития Степана Кубива.

«Бюджет на 2019 год, который сейчас готовит МЭРТ, предусматривает стабильность, рост нашей экономики. Когда мы говорим о росте от 3—4,5%, то необходимость, которую мы хотим реализовать, — 5—7%. Для этого мы сейчас вместе с депутатами... провели технологическое заседание по определению приоритетов, определению макропоказателей, основных базовых цифр», — указал он.

Он уточнил, что бюджет страны будет подан до 15 сентября 2018 года.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил данное заявление Нацбанка.

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