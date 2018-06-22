Эксперт оценил заявление главы украинского Нацбанка о погашении внешнего долга

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление главы Нацбанка Якова Смолия о том, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года.

«Не знаю, что там Смолий говорит, но резервов в стране меньше, чем надо в этом году выплатить», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация сложная, но Украина каким-то образом умудряется держаться за счёт оттока населения за рубеж, закрытия предприятий и отсутствия необходимости покупать газ в прежних объёмах.

«Происходит выживание за счёт сокращения экономики и промышленного производства», — отметил Дудчак.

Как считает эксперт, в преддверии выборов Киев будет утверждать, что резервов достаточно, что экономика на подъёме.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление Смолия.

Как заявил глава Нацбанка, дальнейшее сотрудничество с МВФ важно для Украины из-за доверия со стороны инвесторов и влияния на стоимость долгового капитала Киева.