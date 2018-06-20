В Нацбанке Украины рассказали, сколько Киев сможет сам погашать внешний долг
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«Объём международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года без внешнего финансирования...» — приводит слова Смолия «Аргументы и факты в Украине».
По его словам, дальнейшие перспективы экономического роста Украины будут напрямую зависеть от успеха в проведении структурных реформ.
Также он добавил, что дальнейшее сотрудничество с МВФ важно для Украины из-за доверия со стороны инвесторов и влияния на стоимость долгового капитала Киева.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву предстоит выплатить $33 млрд внешнего долга за пять лет.