В Нацбанке Украины рассказали, сколько Киев сможет сам погашать внешний долг

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В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года. Об этом информирует пресс-служба НБУ со ссылкой на его руководителя Якова Смолия.
В Нацбанке Украины рассказали, сколько Киев сможет сам погашать внешний долг
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«Объём международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года без внешнего финансирования...» — приводит слова Смолия «Аргументы и факты в Украине».

По его словам, дальнейшие перспективы экономического роста Украины будут напрямую зависеть от успеха в проведении структурных реформ. 

Также он добавил, что дальнейшее сотрудничество с МВФ важно для Украины из-за доверия со стороны инвесторов и влияния на стоимость долгового капитала Киева.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву предстоит выплатить $33 млрд внешнего долга за пять лет.

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