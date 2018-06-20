В Нацбанке Украины рассказали, сколько Киев сможет сам погашать внешний долг

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года. Об этом информирует пресс-служба НБУ со ссылкой на его руководителя Якова Смолия.

«Объём международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года без внешнего финансирования...» — приводит слова Смолия «Аргументы и факты в Украине».

По его словам, дальнейшие перспективы экономического роста Украины будут напрямую зависеть от успеха в проведении структурных реформ.

Также он добавил, что дальнейшее сотрудничество с МВФ важно для Украины из-за доверия со стороны инвесторов и влияния на стоимость долгового капитала Киева.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву предстоит выплатить $33 млрд внешнего долга за пять лет.