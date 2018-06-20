Гройсман заявил, что сотрудничество Украины с МВФ является вынужденным

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) является вынужденной мерой. Об этом сообщает УНИАН.
Гройсман заявил, что сотрудничество Украины с МВФ является вынужденным
  • РИА Новости

«Это вынужденное сотрудничество», — заявил Гройсман.

Он пояснил, что без сотрудничества с МВФ Киев не сможет обеспечивать стабильность национальной экономики. Также, по словам Гройсмана, сотрудничество необходимо, чтобы выиграть время на выполнение задачи по обеспечению роста экономики на уровне 5 —7 % в год.

Ранее Гройсман рассказал, что Украине в ближайшие пять лет придётся выплатить по внешнему долгу $33 млрд. 

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