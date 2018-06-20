Гройсман: Украине придётся выплатить $33 млрд долга за пять лет

Украине в ближайшие пять лет придётся выплатить по внешнему долгу $33 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам экономической политики.

«Это чрезвычайно серьёзная сумма, которая лежит тяжестью и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации», — приводит слова Гройсмана УНИАН.

Украинский премьер добавил, что в 2018 году Киеву необходимо отправить $5 млрд на обслуживание внешнего долга.

В мае Гройсман заявлял, что за четыре года Украине необходимо погасить долг в размере $27 млрд.