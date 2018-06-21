Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга
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По словам Азарова, структурная перестройка украинской экономики — реальная задача.
«Вопрос проведения структурных реформ совершенно очевиден, и он стоял перед тем правительством, которое я возглавлял», — сказал он.
Азаров считает, что необходимо наладить выпуск продукции, которая будет востребована на внутреннем рынке и способна заместить импорт продукции, которая будет востребована на внешнем рынке.
Как отметил экс-премьер, для этого нужны серьёзнейшие вложения.
«Возвращаясь к вопросу, есть ли у Украины инвестиционные ресурсы — ну конечно нет», — считает он.
Азаров добавил, что невозможно даже вести разговор о принципиальных структурных реформах.
Ранее Смолий сказал, что дальнейшее сотрудничество с МВФ важно для Украины из-за доверия со стороны инвесторов и влияния на стоимость долгового капитала Киева.
Также директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН рассказал о шансах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на выборах президента.