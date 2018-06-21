Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга

Короткая ссылка
Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Нацбанка Якова Смолия о том, что Киеву хватит собственных средств для обслуживания внешнего государственного долга до конца 2020 года.
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление главы Нацбанка о погашении внешнего долга
  • © РИА Новости

По словам Азарова, структурная перестройка украинской экономики — реальная задача.

«Вопрос проведения структурных реформ совершенно очевиден, и он стоял перед тем правительством, которое я возглавлял», — сказал он.

Азаров считает, что необходимо наладить выпуск продукции, которая будет востребована на внутреннем рынке и способна заместить импорт продукции, которая будет востребована на внешнем рынке.

Как отметил экс-премьер, для этого нужны серьёзнейшие вложения.

«Возвращаясь к вопросу, есть ли у Украины инвестиционные ресурсы — ну конечно нет», — считает он.

Азаров добавил, что невозможно даже вести разговор о принципиальных структурных реформах.

Ранее Смолий сказал, что дальнейшее сотрудничество с МВФ важно для Украины из-за доверия со стороны инвесторов и влияния на стоимость долгового капитала Киева.

Также директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН рассказал о шансах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на выборах президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить