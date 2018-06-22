Премьер-министр Греции заявил, что страна выходит из меморандумов с кредиторами

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе своего выступления перед депутатами, входящими в правящую коалицию партий СИРИЗА и «Независимые греки» (АНЭЛ), заявил, что страна выходит из меморандумов с кредиторами.

«Сегодня исторический день. Мы выходим из меморандумов с кредиторами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ципраса, страна «переворачивает страницу».

«Через восемь лет нам удалось решить проблему долга Греции, долга, которого мы не создавали, долга, который мы унаследовали от сил старого режима», — добавил греческий премьер.

Он подчеркнул, что с настоящего времени страна будет работать над восстановлением экономического и политического суверенитета.

Агентство также отмечает, что Ципрас впервые за долгое время появился на публике в галстуке, сдержав таким образом данное ранее обещание носить его после решения проблем с госдолгом страны.

Ранее сообщалось, что Еврогруппа утвердила завершение последней программы макрофинансовой помощи Греции.

Кроме того, на пополнение буфера стабильности Греции будут выделены €9,5 млрд из последнего транша финансовой помощи стране в размере €15 млрд.