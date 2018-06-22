Еврогруппа утвердила завершение программы помощи Греции

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Еврогруппа утвердила завершение последней программы макрофинансовой помощи Греции, заявил председатель союза Марио Сентено.

«Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, дополнительных программ не будет. Мы приняли пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (предоставленных в рамках трёх программ макрофинансовой помощи), а также предоставив Греции льготный период на 10 лет по выплате процентов по этим кредитам», — цитирует его ТАСС.

Сентено добавил, что Еврогруппа согласовала выделение последнего транша помощи Греции в €15 млрд.

Ранее министры финансов стран Еврогруппы достигли соглашения по условиям выхода Греции из программы финансовой помощи в августе.

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