Еврогруппа достигла соглашения по завершению программы помощи Греции

Министры финансов стран Еврогруппы достигли соглашения по условиям выхода Греции из программы финансовой помощи в августе, сообщает ТАСС с ссылкой на дипломатический источник.

«Соглашение по завершению в августе третьей программы достигнуто», — рассказали агентству. В марте Европейский механизм стабильности (ESM) одобрил выделение Греции кредита на €6,7 млрд.