Еврогруппа достигла соглашения по завершению программы помощи Греции
Министры финансов стран Еврогруппы достигли соглашения по условиям выхода Греции из программы финансовой помощи в августе, сообщает ТАСС с ссылкой на дипломатический источник.
«Соглашение по завершению в августе третьей программы достигнуто», — рассказали агентству.
В марте Европейский механизм стабильности (ESM) одобрил выделение Греции кредита на €6,7 млрд.
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