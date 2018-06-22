Еврогруппа достигла соглашения по завершению программы помощи Греции

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Министры финансов стран Еврогруппы достигли соглашения по условиям выхода Греции из программы финансовой помощи в августе, сообщает ТАСС с ссылкой на дипломатический источник.

«Соглашение по завершению в августе третьей программы достигнуто», — рассказали агентству.

В марте Европейский механизм стабильности (ESM) одобрил выделение Греции кредита на €6,7 млрд.

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