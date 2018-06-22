Министр финансов Греции поприветствовал решение Еврогруппы по программе помощи

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Греческий министр финансов Эвклид Цакалотос поприветствовал решение Еврогруппы по выходу Греции из программы финансовой помощи.

«Правительство довольно результатом. Госдолг теперь жизнеспособен. Благодаря этому соглашению мы можем выйти на рынки», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, «это конец кризиса в Греции».

«Греция переворачивает страницу и имеет всё необходимое для доступа на рынки и развития», — сказал он.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард поприветствовала решение европейских партнёров по долгу Греции.

Еврогруппа утвердила завершение программы помощи Греции.

Кроме того, на пополнение буфера стабильности Греции будут выделены €9,5 млрд из последнего транша финансовой помощи стране в размере €15 млрд.

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