Министр финансов Греции поприветствовал решение Еврогруппы по программе помощи

Греческий министр финансов Эвклид Цакалотос поприветствовал решение Еврогруппы по выходу Греции из программы финансовой помощи.

«Правительство довольно результатом. Госдолг теперь жизнеспособен. Благодаря этому соглашению мы можем выйти на рынки», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, «это конец кризиса в Греции».

«Греция переворачивает страницу и имеет всё необходимое для доступа на рынки и развития», — сказал он.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард поприветствовала решение европейских партнёров по долгу Греции.

Еврогруппа утвердила завершение программы помощи Греции.

Кроме того, на пополнение буфера стабильности Греции будут выделены €9,5 млрд из последнего транша финансовой помощи стране в размере €15 млрд.