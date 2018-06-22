Глава МВФ поприветствовала решение ЕС по долгу Греции

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард поприветствовала решение европейских партнёров по долгу Греции.

«Дополнительные меры по сокращению долга, о которых было объявлено сегодня, снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга — и то, и другое мы приветствуем», — говорится в сообщении Лагард.

Она отметила, что «хотя время для заключения соглашения «стенд-бай» ушло», МВФ будет поддерживать Грецию в экономическом восстановлении и достижении более быстрого экономического роста после выхода из программы кредитования.

Ранее Еврогруппа утвердила завершение программы помощи Греции.

Кроме того, на пополнение буфера стабильности Греции будут выделены €9,5 млрд из последнего транша финансовой помощи стране в размере €15 млрд.