Глава МВФ поприветствовала решение ЕС по долгу Греции
«Дополнительные меры по сокращению долга, о которых было объявлено сегодня, снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга — и то, и другое мы приветствуем», — говорится в сообщении Лагард.
Она отметила, что «хотя время для заключения соглашения «стенд-бай» ушло», МВФ будет поддерживать Грецию в экономическом восстановлении и достижении более быстрого экономического роста после выхода из программы кредитования.
Ранее Еврогруппа утвердила завершение программы помощи Греции.
Кроме того, на пополнение буфера стабильности Греции будут выделены €9,5 млрд из последнего транша финансовой помощи стране в размере €15 млрд.