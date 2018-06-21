Сечин назвал причины роста цен на бензин в России

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины роста цен на бензин в Российской Федерации. По его словам, на это повлияли девальвация рубля, рост мировых цен на нефть, а также непривлекательность переработки в стране.
Сечин назвал причины роста цен на бензин в России
  • РИА Новости

«Определённый вклад в рост цен внесло девальвирование рубля. Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. Таким образом, покупательная способность рубля девальвировалась…», — цитирует Сечина РИА Новости.

Он добавил, что «сырьё на переработку выросло по цене на 25%». По словам Сечина, необходимо также учитывать рост транспортных и энергозатрат.

«Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя», — сказал Сечин.

Ранее в ходе традиционной прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ростом цен на бензин в стране недопустима. Глава государства отметил, что цены на бензин выросли в результате неточного регулирования в энергетике.

19 июня заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что в настоящее время цены на топливо на рынке стабилизируются. Ранее в ФАС рассказали об усилении контроля за ценами на бензин в регионах. В ведомстве уточнили, что выдали семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства, а также направили рекомендации производителям.

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