Достаточные меры: ФАС заявила о стабилизации цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба 19 июня заявила о стабилизации цен на бензин в России. Представители Минэнерго считают, что принятых правительством мер достаточно для удержания стоимости топлива на уровне инфляции. По оценке экспертов, действия властей позволят предотвратить новый виток подорожания горючего на внутреннем рынке.

Цены на бензин в России стабилизировались после неоднозначной динамики в начале месяца. Об этом во вторник, 19 июня, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин во время выступления в Совете Федерации.

«Сейчас ситуация стабилизировалась. В начале июня отмечался некоторый рост цен, но во вторую неделю июня уже было зафиксировано некоторое снижение цен», — цитирует ТАСС Голомолзина.

Среди основных причин удорожания топлива Анатолий Голомолзин отметил увеличение налогов, рост мировых цен на бензин, изменение динамики курса рубля, проведение плановых и внеплановых ремонтов на ПНЗ, обеспечение поставки горючего на биржевые торги, а также возможное нарушение антимонопольного законодательства. В своём выступлении замглавы ФАС подчеркнул, что ведомство применило «весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников рынка» для стабилизации цен.

Напомним, резкий рост цен на бензин стартовал в мае, когда, по данным Росстата, топливо подорожало на 5,6% по сравнению с апрелем. В годовом выражении (май 2018 года к маю 2017 года) этот показатель составил 11,3%. В результате уже к началу июня среднероссийская розничная цена за литр горючего превысила 43 рубля.

В правительстве отреагировали на сложившуюся ситуацию и убедили нефтяные компании зафиксировать стоимость бензина и дизельного топлива на уровне 30 мая. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, в случае нарушения договорённостей в Госдуму будет внесён законопроект, разрешающий повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. Кроме того, зампред правительства также заявил о необходимости снижения акцизов на нефтепродукты для стабилизации цен на российском рынке. Соответствующий законопроект Минфин внёс в правительство 8 июня.

Действия властей незамедлительно отразились на рынке. Так, с 4 по 9 июня средние потребительские цены на бензин выросли лишь на 5 копеек. При этом любопытно, что уже с 11 по 15 июня розничные цены на топливо АИ-92 и АИ-95 снизились в среднем на 4 и 3 копейки соответственно. Такую информацию приводит Thomson Reuters Kortes.

В разговоре с RT президент Российского топливного союза Евгений Аркуша напомнил, что превышение предложения над спросом способствует снижению рыночных цен. Таким образом, благодаря наращиванию поставок топлива на внутренний рынок правительству удалось решить поставленную задачу.

«Мы наблюдаем улучшение на рынке, но маржа независимых АЗС по-прежнему низкая. Та ситуация, которая происходила в последнее время, привела к росту оптовых цен над розничными. И практически все субъекты розничного рынка стали работать в убыток. В итоге правительство решило снизить оптовые цены так, чтобы обеспечить необходимую маржинальную доходность. Я полагаю, что в перспективе розничные цены не пойдут вверх, а оптовые должны ещё упасть», — заключил Евгений Аркуша.

В Минэнерго считают, что принятых правительством мер достаточно для удержания роста цен на топливо в пределах инфляции. Такое заявление сделал замглавы ведомства Павел Сорокин 19 июня в Совете Федерации.

Замминистра также добавил, что на данный момент в ежедневном режиме проводится мониторинг цен и поставок товара на биржу и внутренний рынок. Кроме того, сами компании, «будучи социально ответственными», внимательно отслеживают ситуацию.

Как отметил Павел Сорокин, с конца мая объём биржевых торгов моторным топливом увеличился на 20%. В то же время, по его словам, текущая ситуация на рынке (даже после стабилизации цен на бензин и дизельное топливо) по-прежнему остаётся непростой и требует постоянного мониторинга.

«Во-первых, это связано с эффектом низкой базы — в мае на бирже с секции нефтепродуктов совершено всего 1632 сделки. Другой фактор — сезонный. В июне средние объёмы торгов за день подскочили до 80 тыс. тонн против 60 тыс. тонн в мае. Кроме того, в связи с ростом цен на топливо, участники стали закупать его впрок, поскольку не верят в коррекцию после заседания ОПЕК 22 июня. Объём торгов нефтепродуктами в мае на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже достиг 59 млрд рублей, в июне он может вырасти на 25—30%. Кроме того, ФАС настаивала на увеличении объёмов биржевых торгов — и вот, пожалуйста, результат достигнут», — отметил в разговоре с RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.