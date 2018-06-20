Комитет Госдумы поддержал поправку о снижении акцизов на топливо

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку к проекту о налоге на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти, которая предусматривает снижение акцизов на топливо.

«По нашим оценкам, совокупный объём выпадающих доходов бюджетной системы до конца 2018 года составит 103 млрд руб. Потери региональных бюджетов оцениваются в 60%, федерального бюджета — в 40%», — цитирует РИА Новости замминистра финансов Илью Трунина.

Как отметил он на заседании комитета, с учётом поправок к Бюджетному кодексу весь объём выпадающих доходов ляжет на федеральный бюджет.

С введением поправок реализуются решения о снижении с 1 июня на 3 тыс. рублей за тонну акцизов на бензин и на 2 тыс. — на дизель.

8 июня Минфин внёс в кабмин проект о НДД и снижении акцизов.