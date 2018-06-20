Комитет Госдумы поддержал поправку о снижении акцизов на топливо
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«По нашим оценкам, совокупный объём выпадающих доходов бюджетной системы до конца 2018 года составит 103 млрд руб. Потери региональных бюджетов оцениваются в 60%, федерального бюджета — в 40%», — цитирует РИА Новости замминистра финансов Илью Трунина.
Как отметил он на заседании комитета, с учётом поправок к Бюджетному кодексу весь объём выпадающих доходов ляжет на федеральный бюджет.
С введением поправок реализуются решения о снижении с 1 июня на 3 тыс. рублей за тонну акцизов на бензин и на 2 тыс. — на дизель.
8 июня Минфин внёс в кабмин проект о НДД и снижении акцизов.