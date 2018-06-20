Комитет Госдумы поддержал поправку о снижении акцизов на топливо

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку к проекту о налоге на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти, которая предусматривает снижение акцизов на топливо.
Комитет Госдумы поддержал поправку о снижении акцизов на топливо
  • © Viktor Chernov
  • globallookpress.com

«По нашим оценкам, совокупный объём выпадающих доходов бюджетной системы до конца 2018 года составит 103 млрд руб. Потери региональных бюджетов оцениваются в 60%, федерального бюджета — в 40%», — цитирует РИА Новости замминистра финансов Илью Трунина.

Как отметил он на заседании комитета, с учётом поправок к Бюджетному кодексу весь объём выпадающих доходов ляжет на федеральный бюджет.

С введением поправок реализуются решения о снижении с 1 июня на 3 тыс. рублей за тонну акцизов на бензин и на 2 тыс. — на дизель. 

8 июня Минфин внёс в кабмин проект о НДД и снижении акцизов.

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